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Общество

На Украине нашли тело мужчины в заброшенном лимузине

Тело мужчины обнаружили в заброшенном лимузине во Львове
Полиция Львовской области

Тело мужчины обнаружили в заброшенном лимузине Lincoln в украинском городе Львове. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным полиции, тело принадлежит 46-летнему мужчине. В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти гражданина.

«Во время осмотра тела с участием судебно-медицинского эксперта, предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена точная причина смерти», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Другие подробности к текущему моменту не поступали.

28 июня в биотуалете на музыкальном фестивале Electric Forest, который ежегодно проводится в населенном пункте Ротбери в американском штате Мичиган, нашли тело новорожденного младенца. Ребенка обнаружили сотрудники, проводившие плановое техническое обслуживание. На фоне случившегося представители полиции начали расследование. Иных подробностей не поступало.

Ранее россиянин при заселении на виллу в Таиланде обнаружил два тела в бассейне.

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