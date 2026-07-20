На Украине нашли тело мужчины в заброшенном лимузине

Тело мужчины обнаружили в заброшенном лимузине во Львове

Тело мужчины обнаружили в заброшенном лимузине Lincoln в украинском городе Львове. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным полиции, тело принадлежит 46-летнему мужчине. В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти гражданина.

«Во время осмотра тела с участием судебно-медицинского эксперта, предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена точная причина смерти», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Другие подробности к текущему моменту не поступали.

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