Россиянам назвали лучшие средства самообороны

Газовый или перцовый баллончик — на сегодняшний день самое эффективное средство самообороны. Об этом в беседе с РИАМО сообщил бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.

«Есть новомодные сирены, пищалки. Но разве они остановят человека, который имеет злой умысел в отношении вас? Они могут больше разозлить его и увеличить желание побыстрее закончить начатое», — отметил эксперт.

Что касается электрошокера, его применение требует специальных навыков: удар током должен прийтись на незащищенное место злоумышленника, добавил он.

Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков до этого объяснил, как себя вести с агрессивным водителем такси.

Залог безопасной поездки, по его словам, — это использование проверенных сервисов с системой оценки работы. В случае конфликтов можно будет пригрозить жалобой в компанию, где работает водитель. Если же таксист ведет себя агрессивно, то нужно сразу вызывать полицию.

Ранее инструкторы самообороны оценили эффективность кулона экстренной помощи.