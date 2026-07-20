Врач назвала продукты, которые поддержат здоровье сердца и сосудов

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы стоит включать в рацион лук, овсянку и оливковое масло. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, в луке присутствуют кверцитин и аллицин. Первый — один из самых изученных флавонолов, который блокирует окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина, а также препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Аллицин является предшественником сероводорода, который в сосудистой стенке вызывает расслабление гладкой мускулатуры артерий и помогает снизить давление. Он также помогает сделать кровь менее «липкой» и снижает риск тромбообразования.

«Кроме лука, стоит сказать также о роли бобовых и цельных зерен овса и ячменя для здоровья сердечно-сосудистой системы. Они являются источником бето-глюканов – типа растворимой клетчатки, которая участвует в механизме снижения уровня ЛПНП на 5–10%. А это сопоставимо с эффектом слабых статинов (препараты, блокирующие выработку «плохого» холестерина и ускоряющие его выведение из крови – Прим. ред.)», – подчеркнула Залетова.

Врач также посоветовала придержаться средиземноморской диеты или питания DASH (специальное питание, помогающее для профилактики и снижения артериального давления). Ключевым компонентом первой является олеокантал из оливкового масла extra virgin, который снимает хроническое воспаление стенки сосудов. Жирная рыба в этой диете позволяет получить длинноцепочечные омега-3 кислоты, стабилизирующие мембраны клеток сердца.

DASH-диета ограничивает натрий и предусматривает употребление продуктов, богатых калием: бананов, печеного картофеля с кожурой, кураги, шпината и бобовых.

Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что малоподвижный образ жизни наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, для которой очень важно регулярное движение.

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