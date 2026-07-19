«Стабилизация временная»: в России прогнозируют новую волну блокировок VPN

Стабилизацию в работе VPN, которую сейчас наблюдают россияне, можно расценивать как временную техническую паузу, а не как изменение подхода государства к блокировкам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Сергей Щербаков, технический директор компании «Стахановец», эксперт в области информационных технологий, ИИ и ИБ.

По его словам, весной и в начале лета системы глубокого анализа трафика работали в режиме грубого подавления. Они вырезали пакеты по формальным признакам, например по характерным цифровым отпечаткам протоколов OpenVPN или WireGuard. Это приводило к массовым обрывам, потому что оборудование операторов захлебывалось от ложных срабатываний.

«Сейчас инженеры перешли в фазу сбора данных. Им важно понять не просто факт использования VPN, а его поведение — какие порты задействованы, как часто происходит переподключение, используются ли методы маскировки. Стабильность, которую видят пользователи, означает лишь то, что алгоритмы перекалибровываются и пока не применяются в полную силу», — считает он.

Ощущение, что россияне «просто привыкли», тоже имеет под собой реальную основу, но не ту, о которой говорят в соцсетях.

«Привыкание выразилось не в том, что ограничения стали слабее, а в том, что изменилась культура пользования. Большинство продвинутых пользователей перестали полагаться на один сервис. У них установлено по два-три клиента, они освоили ручную настройку протоколов и знают, что в случае проблем нужно просто сменить порт с 443 на 80 или включить режим обфускации. Из-за этого сбои перестали быть шоком. Человек видит, что один протокол не идет, переключается на второй — и соединение восстанавливается. Это создает иллюзию стабильности, хотя на самом деле первый протокол был задавлен системой так же жестко, как и месяц назад», — рассказал он.

Эксперт ожидает новую волну ограничений в конце лета или начале осени.

«Операторы накопили достаточно статистики, чтобы перейти от тотальных блокировок к точечному удушению качества. Вместо полного обрыва соединения мы увидим искусственное снижение скорости в моменты пиковой активности, задержки при открытии страниц и проблемы с передачей больших файлов. Такой подход сложнее обойти, потому что пользователь не видит четкой ошибки соединения, но сервис становится практически непригодным для работы. Плюс будет усилен анализ не столько заголовков пакетов, сколько временных интервалов между ними — это новый этап, который большинство текущих клиентов не умеет маскировать», — предположил Щербаков.

Ранее программный инженер назвал единственный сценарий, при котором все VPN перестанут работать.