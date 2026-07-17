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Общество

Врач оценила идею предоставлять пять дней отпуска отцам новорожденных

Врач Милютина поддержала инициативу об отпуске отцам новорожденных
Shutterstock/FOTODOM

Репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова ввести в стране оплачиваемый пятидневный отпуск для отцов новорожденных. Эксперт инициативу поддержала, предложив при этом поправку.

«Безусловно, это не может не радовать, потому что первые дни материнства действительно связаны с повышенной нагрузкой. Можно было бы дать возможность брать эти дни отдельно, чтобы отец, скажем, мог ездить с ребенком на осмотры в поликлинике в определенные дни», — сказала Милютина.

Такая мера существенно поможет женщинам, считает она.

Как заявил Миронов, пятидневный отпуск предоставит молодым отцам возможность подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша.

По словам парламентария, пока мать с ребенком находятся в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов: приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой.

Ранее депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям.

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