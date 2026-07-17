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Общество

Дачникам рассказали, что можно сеять и сажать в июле

Агроном Тихонова: в июле можно сажать репу, редьку и свеклу
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Освободившиеся в июле грядки после чеснока и ранних культур нельзя оставлять голыми. Стоит высадить редьку, репу, свеклу, горох, салаты и новую волну зелени. Такой совет дала агроном Наталья Тихонова. Ее слова цитирует Tsargrad.tv.

Она отметила, что июльские посадки подарят свежие витамины к осени и позволят эффективнее использовать каждый метр участка.

Агроном Марина Герасименко в свою очередь посоветовала выбирать скороспелые и холодостойкие сорта, чтобы они успели сформировать корнеплод до устойчивых холодов. При посеве стоит соблюдать достаточное расстояние между растениями, чтобы потом меньше прореживать и тревожить корни.

Эксперты также напоминают, что вторая волна посадок чувствительна к пересушиванию, поэтому без мульчи и регулярного полива хорошего урожая не получится.

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева до этого объяснила, почему огород нельзя поливать в самые жаркие часы.

Основная причина, по ее словам, — неэффективность дневного полива. В полуденный зной большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы, не достигая корней.

Ранее россиянам рассказали, какие растения опасны на даче.

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