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Общество

Россиянам рассказали, как действовать при встрече с медведем

Тренер Тишков: при встрече с медведем не стоит паниковать
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

При встрече с медведем главное правило — не паниковать и не пытаться убежать. Бег пробуждает у зверя охотничий инстинкт, а его скорость достигает 50 км/ч — быстрее любого человека. Об этом в интервью РИАМО предупредил тренер спасателей Михаил Тишков.

Если животное находится на расстоянии, по его словам, следует тихо отступать назад, не поворачиваясь спиной и избегая резких движений.

«Если медведь вас заметил, обозначьте себя человеком: спокойно, но твердо говорите с ним ровным голосом, поднимите руки, чтобы казаться крупнее. Не смотрите прямо в глаза в упор — это воспринимается как вызов, но и не отворачивайтесь полностью. Медленно отходите боком, сохраняя зверя в поле зрения», — посоветовал эксперт.

При явной агрессии тактика зависит от вида. Если бурый медведь идет в атаку и контакта не избежать, следует притвориться мертвым: лечь на живот, закрыть шею руками, прикрыть голову, ноги расставить, чтобы зверь не мог перевернуть тело. Когда животное потеряет интерес, оно уйдет. Однако если нападение происходит ночью или медведь заходит в палатку — следует защищаться всеми силами: бить в нос и глаза, кричать, использовать любые доступные предметы, разъяснил Тишков.

Недавно в Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села, хищник ворвался в несколько домов и устроил погром. Семье с маленьким ребенком пришлось спасаться от зверя на крыше дома. Похожий случай произошел на озере Байкал, медведь забрел в палаточный лагерь и рылся в пакетах с едой, спасатели отказались ехать на вызов.

Ранее на Сахалине спасли медвежат, привыкших к людям.

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