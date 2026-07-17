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Общество

В Госдуме предупредили об опасных последствиях «легкого заработка»

Депутат Немкин: желание получить легкие деньги может вовлечь в дропперство
Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники активно вовлекают россиян в дропперство, обещая им лёгкий заработок. Зачастую жертвы аферистов в течение длительного времени даже не понимают, что стали частью преступной схемы, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин

Он напомнил, что дропперы – это люди, предоставляющие мошенникам свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег. Пойти на этот шаг мошенники вынуждают россиян, обещая им лёгкий доход, соответствующие «вакансии» они публикуют в соцсетях, на тематических сайтах. Причём обычно слово «дроппер» аферисты маскируют такими названиями вакансий, как «финансовый менеджер», «оператор переводов» и так далее.

«Соискателю обещают процент с каждой операции, а его задача якобы сводится к приёму денег на свою карту и их дальнейшему переводу по указанным реквизитам, – пояснил Немкин. – На самом деле таким образом происходит легализация средств, похищенных у жертв мошенничества».

Также часто мошенники предлагают жертве оформить банковскую карту или на время предоставить доступ к своему счёту за вознаграждение. Чаще других, по словам депутата, ведутся на такую схему студенты, пенсионеры и люди, которые ищут работу.

Даже если впоследствии человек будет утверждать, что ничего не знал о преступной схеме, от ответственности это его не освободит, предупредил парламентарий. Он призвал помнить, что передача третьим лицам своих банковских реквизитов для сомнительных операций влечёт серьёзные правовые последствия. К обещаниям лёгкой подработки необходимо относиться максимально осторожно, заключил Немкин.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России создали эффективный механизм противодействия вовлечению граждан, прежде всего подростков, в схемы дропперства. Он подчеркнул, что спустя год после вступления в силу закона о наказании за дропперство, было возбуждено более двух тысяч уголовных дел. Кроме того, зафиксировано около 1,5 тысячи случаев, когда владельцы банковских карт и счетов, ставшие дропперами, начали сотрудничать с полицией и помогли установить личности злоумышленников.

Володин также напомнил, что с 2021 года Госдума приняла 18 федеральных законов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем.

Ранее в МВД заявили, что почти каждый десятый молодой россиянин хотя бы раз работал на мошенников.

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