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Назван главный маркер состояния домашних животных в жару

Ветеринар Сиротина: в жару домашние животные могут отказываться от еды
evriminci/Shutterstock/FOTODOM

Главный индикатор состояния питомца в жару — пищевое поведение. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. Особое внимание она посоветовала обращать на пожилых животных и имеющих хронические заболевания.

«В жару будет присутствовать снижение аппетита, но не его отсутствие. Если аппетит не сохранен, а кошка полностью отказывается от еды — уже стоит бить тревогу», — предупредила специалист.

Важно обеспечить доступ любимцу к прохладным местам и чистой воде, тогда зной не станет причиной срочного визита в ветврачу, добавила она.

Ветеринар Екатерина Трофимец до этого объяснила, как вовремя распознать тепловой удар у питомца.

Среди основных симптомов общего перегрева организма животного эксперт выделила такие, как сильная одышка, ярко-красные или бледные слизистые, тахикардия, коллапс, рвота, диарея (иногда с кровью), судороги. При появлении этих признаков она порекомендовала немедленно поместить собаку или кошку в тень, приложить к голове холод, обеспечить обильное питье и вентиляцию, а также отвезти животное в клинику.

Ранее собаководам рассказали, как уберечь лапы питомца от раскаленного асфальта в жару.

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