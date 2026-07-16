Россиян предупредили об опасности резкого отказа от мяса

Мясо является важным для организма источником энергии, насыщенным витамином В12, цинком и целым комплексом незаменимых аминокислот. Резко исключить его из рациона нельзя, так как есть риск возникновения дефицита важных микроэлементов и развития на этом фоне ряда заболеваний. Даже при желании перейти на растительную пищу делать это важно постепенно, объяснили эксперты Общественной Службе Новостей.

При резком отказе от мяса, по словам специалистов, у человека может появиться слабость на фоне нехватки железа, которое, хоть и есть в прочих продуктах – яблоках и гречке, но усваивается из них хуже. При этом проявляется кислородное голодание, которое вызывает сонливость, головокружение.

Другое последствие резкого исключения мяса из рациона – это чувство голода, которое сложно утолить растительной едой. На этом фоне есть риск, что человек начнет беспорядочно поедать сладости и булочки и наберет лишний вес, предупреждают эксперты.

«Тело начнет «поедать» само себя. Белок нужен нам как кирпичи для строительства мышц. Если еды нет, организм залезет в собственные запасы, чтобы поддерживать работу внутренних органов», – подчеркнули специалисты.

Для постепенного перехода на более здоровый рацион они призвали начать с главного – исключить переработанные мясные продукты. К ним относятся сосиски, колбасы, бекон, паштеты и различные полуфабрикаты, отказ от которых уже гарантирует более крепкое здоровье.

После этого желающим полностью отказаться от мяса советуют исключить жирную и тяжелую свинину, заменив ее на курицу, индейку, рыбу. После этого желудок уже будет более привычен к легкой пище, и постепенный отказ от мяса можно продолжить, заключили эксперты.

До этого специалисты заявили об опасности набирающих популярность диет, основанных на употреблении мясных продуктов и исключении растительных. Они подчеркнули, что мясо после обработки фактически превращается в «пустышку», теряя почти все полезные вещества, в то время как из растительной пищи организм получает около 90% микроэлементов. Однако полностью резко отказываться от мяса не стоит – это также может навредить организму на фоне стрессовой реакции. Специалисты советуют лишь снизить количество его потребления – например, вводить дни без мяса, заменяя его на более полезные растительные продукты.

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