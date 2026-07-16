Россиян предупредили о серьезной опасности четырех чашек кофе в день

Потребление четырех чашек кофе каждый день в течение нескольких месяцев может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к гипертоническому кризу. Об этом NEWS.ru рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

По ее словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы и заставляет сердце биться чаще даже в покое. В результате на фоне постоянной тахикардии и повышенного давления сердечно-сосудистая система будет изнашиваться. При этом у гипертоников каждая лишняя порция напитка способна спровоцировать криз. Помимо этого, чрезмерное потребление кофе может привести к тревожности и раздражительности, а также сокращению фазы глубокого сна.

«Также формируется зависимость: отказ от привычной дозы вызывает головную боль, вялость и упадок сил. При этом умеренный кофе — одна-две чашки в первой половине дня — работает иначе. Полифенолы, в том числе хлорогеновая кислота, действуют как антиоксиданты и замедляют усвоение глюкозы. Исследования связывают умеренное потребление напитка со снижением риска болезней Паркинсона, Альцгеймера и рака печени», — заключила Шипарева.

Врач-диетолог Александр Бурлаков до этого рассказал, что употребление кофе не снижает содержание кальция в костной ткани и цинка в ткани предстательной железы. Цинк играет ключевую роль в нормальной работе предстательной железы, и его концентрация в ней значительно выше, чем в других тканях и даже в плазме крови.

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