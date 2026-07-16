Родителям объяснили, почему дети летом прибавляют в весе

Многие родители замечают, что летом их дети прибавляют в весе. Дело в данном случае не в шашлыках и мороженом, а в нарушении режима. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

Она пояснила, что ребенок на каникулах, как правило, позже ложится спать, встает ближе к полудню, пропуская полноценный завтрак, чаще перекусывает на ходу, нередко снижается физическая активность.

«Внимания требуют и случаи, когда ребенок не просто прибавляет вес, а начинает значительно опережать возрастные нормы по индексу массы тела. Иногда за этим стоят эндокринные патологии — гипотиреоз, синдром Кушинга или нарушения углеводного обмена. Такие причины встречаются гораздо реже, чем обычное переедание и малоподвижность, однако исключить их может только врач», — отметила Мурзина.

При этом она призвала не вводить жесткие запреты. Гораздо эффективнее, по ее словам, сохранять привычный режим сна, обеспечивать не менее часа физической активности в день и предлагать полноценные приемы пищи вместо перекусов.

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого назвала причины появления отеков у подростков. Она объяснила, что во время полового созревания значительно повышается выработка половых гормонов, гормона роста и инсулиноподобного фактора роста. Эти изменения могут временно влиять на водно-солевой обмен.

Кроме того, отеки могут появиться на фоне малоподвижного образа жизни, а также из-за избытка соли, сладостей, газированных напитков и фастфуда в рационе, задерживающих жидкость в организме, предупредила специалист.

Ранее родителям указали на неочевидную вредную привычку детей.