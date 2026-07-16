Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям объяснили, почему дети летом прибавляют в весе

Врач Мурзина: летом дети набирают вес из-за отсутствия режима
Markus Scholz/Global Look Press

Многие родители замечают, что летом их дети прибавляют в весе. Дело в данном случае не в шашлыках и мороженом, а в нарушении режима. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

Она пояснила, что ребенок на каникулах, как правило, позже ложится спать, встает ближе к полудню, пропуская полноценный завтрак, чаще перекусывает на ходу, нередко снижается физическая активность.

«Внимания требуют и случаи, когда ребенок не просто прибавляет вес, а начинает значительно опережать возрастные нормы по индексу массы тела. Иногда за этим стоят эндокринные патологии — гипотиреоз, синдром Кушинга или нарушения углеводного обмена. Такие причины встречаются гораздо реже, чем обычное переедание и малоподвижность, однако исключить их может только врач», — отметила Мурзина.

При этом она призвала не вводить жесткие запреты. Гораздо эффективнее, по ее словам, сохранять привычный режим сна, обеспечивать не менее часа физической активности в день и предлагать полноценные приемы пищи вместо перекусов.

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого назвала причины появления отеков у подростков. Она объяснила, что во время полового созревания значительно повышается выработка половых гормонов, гормона роста и инсулиноподобного фактора роста. Эти изменения могут временно влиять на водно-солевой обмен.

Кроме того, отеки могут появиться на фоне малоподвижного образа жизни, а также из-за избытка соли, сладостей, газированных напитков и фастфуда в рационе, задерживающих жидкость в организме, предупредила специалист.

Ранее родителям указали на неочевидную вредную привычку детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!