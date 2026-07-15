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Общество

Эксперт развенчала миф о неизбежном наборе веса после 40

Нутрициолог Савельева: вес человека не зависит от возраста
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Для многих женщин цифра «40» в паспорте становится поводом для тревоги — с ней связывают неизбежный набор веса, отеки и снижение энергии. Однако сам по себе возраст не является причиной этих изменений. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева.

По ее словам, достижение сорокалетнего возраста — это скорее повод пересмотреть привычные модели поведения и перестать полагаться на старые шаблоны. Главное — осознать, что при правильном подходе вес поддается изменению.

«Да, после 40 нам проще запасать жир, но сейчас и в 20 это успешно делают. Тут только контроль и работа над вводными данными, которые мы можем изменить», — подчеркнула специалист.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что особенно полезны при похудении кабачки, поскольку они практически не содержат калорий. Кроме того, преимуществом этого овоща является кулинарная пластичность — он «дружит» практически с любыми вкусами.

Ранее россиян призвали с осторожностью употреблять травяные чаи для похудения.

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