Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Врач объяснила, как перестроить режим будущего первоклассника

Врач Бережанская: перестраивать режим будущего первоклассника важно постепенно
Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

Перестраивать режим первоклассников в преддверии учебного года важно постепенно, поскольку резкие изменения могут обернуться стрессом и снижением иммунитета. Об этом «Пятому каналу» рассказала педиатр Юлия Бережанская.

По ее словам, лучше всего начинать подготовку как можно заранее.

«Конечно, и за лето три месяца можно, но вообще это надо было за предыдущий год подготовиться, приучить ребенка к режиму. Потому что дневной сон как бы сейчас уходит. Днем они спать не смогут, скорее всего», — объяснила Бережанская.

Врач предупредила, что все дети подстраиваются под новые обстоятельства индивидуально. При этом трудности могут возникать у тех, кто не ходил в детский сад и был свободен от жесткого расписания. Чтобы помочь ребенку адаптироваться, эксперт посоветовала постепенно сдвигать время укладывания и пробуждения — в этом случае к началу учебного года его организм уже привык к новому графику.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров до этого говорил, что в летнее время у будущих первоклассников важно развивать речь и моторику. По его словам, стоит также сосредоточиться на их общем развитии через частые прогулки и игры.

Ранее родителям рассказали, во сколько обойдутся сборы первоклассника в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!