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Общество

На российском маркетплейсе появился фан-шоп ПФК ЦСКА

На Wildberries открылась эксклюзивная витрина ПФК ЦСКА
ПФК ЦСКА

На маркетплейсе Wildberries (входит в группу RWB) появился фан-шоп ПФК ЦСКА с эксклюзивным мерчем для болельщиков, сообщает пресс-служба компании.

Первой линейкой товаров на витрине стала капсульная летняя коллекция одежды и аксессуаров, разработанная клубом и маркетплейсом. Коллекция, вдохновленная Бразилией, напомнит об исторической связи футбольного клуба и игроках из этой страны.

В коллекцию вошли три вида футболок, поло, панама и бутылка.

В тематической фотосессии для презентации эксклюзивной коллекции приняли участие действующие игроки ПФК ЦСКА из Бразилии — Матеус Алвес и Энрике Кармо.

Как отметила директор департамента партнерских и корпоративных проектов RWB Ирина Цеплинская, запуск витрины позволит создать на платформе централизованное направление фанатской атрибутики и мерча.

«Мы видим у этого направления большие перспективы и хотим дать возможность нашим партнерам, как нынешним, так и будущим, выходить на новые для себя рынки, получать доступ ко всей нашей аудитории и тем самым расширять свою фанатскую базу. Особенно приятно, что первым к этому проекту присоединился ПФК ЦСКА, который является одним из самых узнаваемых спортивных брендов в России и имеет богатую и славную историю», — сказала она.

Также заместитель генерального директора ПФК ЦСКА Владимир Юрин рассказал, что у болельщиков появится возможность прикоснуться к неповторимой атмосфере, которую бразильцы когда-то подарили футбольному клубу.

«Мы привязали линейку к летней концепции матчей, чтобы вы могли ярко выглядеть на трибунах. Благодаря нашему сотрудничеству с Wildberries болельщики ЦСКА из разных уголков страны смогут оперативно получать свои заказы, чувствуя себя частью большой красно-синей семьи», — сказал он.

Проект реализован в рамках партнерства RWB и ПФК ЦСКА, о котором было объявлено в 2025 году. Он приурочен к началу нового сезона Российской премьер-лиги.

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