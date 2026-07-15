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Общество

Врач назвал правила, которые снизят риск развития рака

Врач Братик: правильная одежда поможет снизить риск развития рака
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут снизить риск развития онкологических заболеваний, если будут следить за питанием, выбором бытовой химии или одежды. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, онколог-маммолог и пластический хирург Александр Братик.

«Людям, которые каждый день совершают покупки, невозможно гарантировать, что продукты будут хорошего качества, потому что даже у одной марки можно встретить два совершенно разных по качеству продукта. Можно лишь посоветовать покупателям самим изучать этикетки и обращать внимание на состав», — пояснил специалист.

По его словам, вещи должны быть из натуральных тканей, поскольку контактные патологии могут провоцировать долгосрочные изменения в организме. Важно также наблюдать за своим состоянием, так как первые признаки болезни могут маскироваться под обычную усталость. Отдельное внимание стоит уделять состоянию кожи и проходить регулярную дерматоскопию родинок, чтобы исключить риск развития агрессивных форм рака, заключил Братик.

Ученые Медицинской школы Университета Индианы до этого установили, что ожирение не только повышает риск развития лейкемии, но и создает в организме условия, ускоряющие рост раковых клеток крови.

Ранее онколог оценил риск развития рака груди из-за аборта.

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