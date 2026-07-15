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Стало известно, смогут ли москвичи наблюдать солнечное затмение 12 августа

Астроном Молоствов: москвичи смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа
muratart/Shutterstock/FOTODOM

Москвичи смогут увидеть небольшую часть солнечного затмения, которое произойдет 12 августа 2026 года, при наличии чистого северо-западного горизонта и куска закопченного стекла. Об этом «Москве 24» рассказал астроном Александр Молоствов.

По его словам, явление в большей степени произойдет над Атлантикой и акваторией Северного Ледовитого океана, поэтому наблюдать за ним будет сложно. Оно начнется утром на крайнем севере России, на полуострове Таймыр, после чего пройдет через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Испанию.

«Однако северо-западные регионы России в той или иной мере тоже смогут полюбоваться явлением. Больше всего повезет жителям и гостям Калининграда: они увидят, как примерно 85% Солнца закроется Луной. В Мурманске и Санкт-Петербурге тоже неплохо: может быть видно порядка 79% затмения», — уточнил Молоствов.

Жители и гости Москвы увидят только то, как потемнеет маленький участок Солнца. Это начнется перед закатом, примерно в 20:04, и продлится недолго. Эксперт посоветовал заранее подготовиться и найти местность, где северо-западный горизонт будет чистым, без построек и деревьев.

Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко до этого сообщил, что наблюдал в небе НЛО. Неизвестный объект попал в его объектив в районе лагеря «Агат» в Нижнеомском районе. Своими мыслями по поводу того, что это за объект, ученый не поделился.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается самый опасный астероид.

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