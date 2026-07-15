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Общество

Названы самые востребованные навыки для современной молодежи

Специалист Лунев: современная молодежь должна обладать критическим мышлением
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Критическое мышление является одним из наиболее важных навыков для современной молодежи, им уже недостаточно просто уметь пользоваться современными технологиями. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности компании «Яндекс» Александр Лунев.

«Когда ответы на многие вопросы можно получить за несколько секунд с помощью нейросетей, особенно важно сохранять способность самостоятельно анализировать информацию: проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину», – отметил эксперт.

По его словам, такой навык важно развивать в детях с раннего возраста, чтобы сформировать привычку задавать вопросы, проверять информацию и делать собственные выводы. Делать это можно, например, через образовательные проекты, которые будут знакомить их с принципами безопасного поведения в цифровой среде.

К важнейшим навыкам Лунев отнес и цифровую грамотность, в том числе понимание принципов работы искусственного интеллекта, оценку качества результатов, заботу о своей информационной безопасности. Кроме того, молодым людям важно осознавать, какой цифровой след они оставляют. Третий востребованный навык – адаптивность, то есть умение быстро осваивать новые сервисы и инструменты на базе ИИ.

HR-директор PR-агентства Rassvet.digital Тоня Куликова до этого рассказала «Газете.Ru», что молодые россияне на первой работе хотят получать практический опыт, а не высокий доход.

Ранее ученые выяснили, как Гарри Поттер и Хаяо Миядзаки влияют на мировоззрение молодежи.

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