Диетолог предупредил, для кого представляют опасность помидоры

Помидоры приносят пользу организму людей, однако, некоторым стоит ограничить их потребление. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, этот овощ обладает желчегонным эффектом, в связи с чем могут спровоцировать обострение у пациентов с желчекаменной болезнью. Помимо этого, он повышает уровень мочевой кислоты и увеличивает риск развития подагры, а также способен усилить симптомы при синдроме раздраженного кишечника.

Диетолог добавил, что помидоры также запрещены в случае болезней желудка.

«Органические кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают слизистую. При гастрите, а тем более при язвенной болезни в стадии обострения, состояние может резко ухудшиться. Соответственно, не стоит употреблять помидоры при гастрите, язве, желчекаменной болезни, подагре и любых заболеваниях пищеварительной системы в фазе обострения», — заявил Поляков.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что зеленые, недозрелые помидоры могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергию.

Ранее россиянам рассказали о продукте, который защитит от рака и болезней сердца.