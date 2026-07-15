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Диетолог предупредил, для кого представляют опасность помидоры

Диетолог Поляков: помидоры опасно есть при желчекаменной болезни
Виталий Тимкив/РИА Новости

Помидоры приносят пользу организму людей, однако, некоторым стоит ограничить их потребление. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, этот овощ обладает желчегонным эффектом, в связи с чем могут спровоцировать обострение у пациентов с желчекаменной болезнью. Помимо этого, он повышает уровень мочевой кислоты и увеличивает риск развития подагры, а также способен усилить симптомы при синдроме раздраженного кишечника.

Диетолог добавил, что помидоры также запрещены в случае болезней желудка.

«Органические кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают слизистую. При гастрите, а тем более при язвенной болезни в стадии обострения, состояние может резко ухудшиться. Соответственно, не стоит употреблять помидоры при гастрите, язве, желчекаменной болезни, подагре и любых заболеваниях пищеварительной системы в фазе обострения», — заявил Поляков.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что зеленые, недозрелые помидоры могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергию.

Ранее россиянам рассказали о продукте, который защитит от рака и болезней сердца.

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