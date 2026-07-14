Участник СВО рассказал студентам о быте на фронте

Участник СВО Михайлов ответил на вопросы студентов из Краснодара

Участник специальной военной операции, уроженец Краснодарского края Дмитрий Михайлов рассказал студентам Пашковского сельскохозяйственного колледжа о том, как устроен быт бойцов войск беспилотных систем. Об этом сообщил Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Уточняется, что Михайлов проходит военную службу в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона БпС 6-й мотострелковой дивизии. Его задача — сбивать дроны ВСУ.

Общаясь по видеосвязи со студентами, боец отметил, что на фронт он пошел осознанно и добровольно.

«Подписать контракт меня побудило искреннее желание поскорее закончить это все», — поделился Михайлов.

Отвечая на вопросы студентов, он рассказал, как проходит подготовка специалистов войск беспилотных систем, как операторы БПЛА обеспечиваются вещевым имуществом, какие у бойцов зарплаты и премии, а также как организован их быт.

В частности, по его словам, за каждый сбитый БПЛА в форме крыла военнослужащие получают 100 тыс. рублей.

«Я женат, у меня двое детей. От родных идет очень сильная поддержка. Мы обязательно победим, и все это закончится», — завершил разговор Михайлов.