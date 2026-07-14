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Общество

Россиянам перечислили признаки приложения, которое может украсть деньги

Эксперт Иваткина: перед установкой приложения нужно учитывать имя разработчика
Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы не столкнуться с приложением, которое может украсть денежные средства пользователя, перед установкой следует проверить источник загрузки, имя разработчика, отзывы и ряд других нюансов. Об этом kp.ru рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

По словам специалиста, в первую очередь перед установкой приложения необходимо обращать внимание на имя разработчика. У официальных приложений крупных компаний реквизиты обычно совпадают с названием бренда.

Эксперт подчеркнула, что перед скачиванием приложения нужно также ознакомиться с датой его выхода, количеством установок и отзывами.

«Не стоит устанавливать программу, которая вышла два дня назад с сотней установок и десятком восторженных, но однотипных отзывов: скорее всего, рейтинг накручен ботами. Подозрительна и обратная ситуация — если приложение не обновлялось 2-3 года: в этом случае оно может содержать уязвимости, которые не исправлены разработчиками», — предупредила она.

Кроме того, признаком опасного приложения являются лишние разрешения, такие как запрос калькулятора или фонарика на доступ к списку контактов, геолокации и другим личным данным.

Специалист добавила, что если пользователю необходимо установить приложение не из официального магазина, важно скачивать его только с официального сайта разработчика. При этом нужно сверить адрес, проверив все буквы в нем. Также нельзя вводить пароли от банка, Госуслуг и почты.

Если же установленное приложение оказалось подозрительным, следует немедленно его удалить, а затем сбросить все важные пароли и запустить антивирус.

Ранее были названы категории россиян, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

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