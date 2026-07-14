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Общество

Врач рассказала, какие действия могут ускорить старение кожи рук

Врач Ужва: контакт с химией и холод ускоряют старение кожи рук
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Кисти рук подвергаются постоянному воздействию бытовой химии, холода и пересушивания, что ускоряет их возрастные изменения. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог, тренер по аппаратным и инъекционным методикам Анжелика Ужва.

«Руки сильнее подвержены агрессивному воздействию внешней среды. Конечно, зимой, в мороз, руки обязательно нужно защищать и регулярно использовать крем. Но все это работает до определенного возраста. Если пациент понимает, что его не устраивает внешний вид рук, то оптимальное решение — обратиться к врачу-косметологу», — отметила специалист.

Современная косметология предлагает эффективные методы: пилинги, фотоомоложение, мягкие шлифовки и инъекционные процедуры помогают вернуть коже более молодой вид, добавила она.

Врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Анна Васильченко до этого говорила, что полинуклеотиды (или PDRN) помогают коже улучшить синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.

PDRN, по ее словам, — это фрагменты ДНК, которые стимулируют активность фибробластов, уменьшают воспаление и помогают коже быстрее регенерировать.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать косметику для обертывания.

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