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Общество

Россияне раскрыли, переходят ли дорогу в неположенном месте

KP.RU: 58% россияне переходят дороги только в положенных местах
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Больше трети россиян иногда пренебрегают правилами дорожного движения (ПДД) и переходят дорогу в неположенном месте. Это следует из результатов опроса kp.ru.

Исследование показало, что 39% респондентов переходят дорогу в неположенном месте. Эти россияне не доходят до пешеходного перехода если сильно торопятся, видят, что рядом нет автомобилей, а также из-за лени.

При этом другие 58% участников опроса заявили, что переходят дорогу исключительно в специальных для этого местах. По словам респондентов, они никогда не срезают, не выходят на проезжую часть в неположенных местах и не рискуют. Эти россияне придерживаются мнения, что даже при отсутствии машин в поле зрения нельзя быть уверенным в полной безопасности дороги.

«Всегда нахожу время дойти до пешеходного перехода, дождаться зеленого сигнала светофора. Не понимаю тех, кто рискует, но ничего не поделать, у каждого своя голова на плечах», — поделился участник опроса.

Оставшиеся 3% респондентов проголосовали за вариант «другое». При этом часть из них поделились, что живут в населенных пунктах, в которых нет трасс и переходов.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до пешеходной.

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