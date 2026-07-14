Россиянам рассказали, сколько смородины нужно есть, чтобы закрыть норму витамина С

Чтобы получить значительную часть суточной нормы витамина С, здоровому человеку достаточно съедать в день 100–200 граммов смородины. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, употребление кислых ягод лучше ограничить и предварительно проконсультироваться с врачом», — предупредил специалист.

Максимальную пользу, по его словам, приносит свежая смородина. При этом большая часть витаминов сохраняется и при заморозке. Врач также отметил, что в рацион стоит включать разные сорта ягоды — черную, красную и белую, поскольку они по-разному дополняют друг друга.

Благодаря содержанию витаминов группы В, витаминов А, С и Е, а также минералов смородина способствует нормальной работе нервной системы, сердца и сосудов, добавил Белоусов.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова до этого рассказала, как правильно хранить сезонные ягоды.

Эксперт посоветовала не мыть свежие ягоды заранее, поскольку большое количество влаги значительно сокращает их срок хранения. Перед тем, как убрать плоды в холодильник, следует их перебрать и удалить те, которые в скором времени могут испортиться. После этого нужно поместить ягоды в сухой контейнер с бумажным полотенцем или марлевой тряпкой на дне.

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