Россиянам рассказали, как действовать, если в помещение залетела оса

Укус осы для большинства людей не опасен, хотя и вызывает болезненные ощущения. Обычно возникает местная реакция — покраснение, отек, жжение и зуд, которые проходят через некоторое время. Однако у людей с аллергией даже один укус способен спровоцировать анафилаксию. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-терапевт Антон Миронов.

Что касается шершня, который крупнее осы, — его яд токсичнее, а объем впрыскиваемого вещества при укусе больше. Одиночный укус здоровому человеку, как правило, не угрожает, однако множественные укусы опасны из-за общей токсической нагрузки на организм, отметил специалист.

«Если насекомое залетело, главное — не махать руками и не паниковать: резкие движения провоцируют атаку. Замрите или медленно отойдите, откройте окно, дайте ему улететь. Если укус произошел, в отличие от пчелы, жало обычно не остается, но при наличии его аккуратно удаляют», — сказал Миронов.

Он посоветовал промыть место укуса водой с мылом, приложить холод, чтобы уменьшить отек и боль, а также пить больше жидкости. Можно принять антигистаминное средство. Тревожными признаками, указывающими на тяжелую аллергическую реакцию, по его словам, являются затрудненное дыхание, отек лица и горла, осиплость голоса, головокружение, распространяющаяся сыпь, тошнота и учащенное сердцебиение. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Эксперты отмечают, что в отличие от пчел, осы способны жалить несколько раз подряд и мгновенно привлекать на помощь сородичей. Поэтому обнаруженное рядом с домом гнездо может стать серьезной проблемой, особенно если в семье есть дети или аллергики. Как безопасно избавиться от ос на даче, какие средства действительно работают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач предупредила об опасности укусов оводов летом.