Wildberries запустила тестирование платформы для поиска специалистов по ремонту ПВЗ

Wildberries запустила открытое тестирование новой бесплатной платформы WB Service. Сервис предназначен для поиска квалифицированных специалистов по ремонту и техобслуживанию пунктов выдачи заказов, сообщили в пресс-службе RWB.

Платформа стала доступна для выполнения заданий на всех собственных и части партнерских ПВЗ. Она охватывает все российские города присутствия компании. По завершении тестового периода функционал откроют всем владельцам партнерских пунктов выдачи, а также всем желающим найти исполнителя под свои задачи.

«Запуск WB Service — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Мы создали единую платформу, которая помогает партнерам своевременно и качественно решать задачи по ремонту и обслуживанию ПВЗ. Высокие стандарты сервиса — наш приоритет и основа лояльности покупателей», — отметил директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким.

По его словам, платформа имеет большой потенциал для развития, так как уже сейчас ежедневно специалисты выполняют сотни заданий.

«В будущем мы откроем доступ к платформе для еще большего числа специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Это позволит им получать стабильный поток заказов и доход», — добавил он.

На платформе зарегистрировано уже более 8 тыс. специалистов. Они предоставляют 200 видов востребованных услуг, включая установку рекламных конструкций, комплексный ремонт помещений и сборку мебели. За время внутреннего тестирования на платформе выполнили около 80 тыс. заявок.

Чтобы начать работу, исполнителю и заказчику потребуется регистрация на сайте. Далее они должны откликнуться на заявку или завести задачу. После отклика исполнитель согласует стоимость и объем работ, а также обсудит детали заказа внутри платформы. Оплата будет производиться через платформу на реквизиты исполнителя после подтверждения выполнения работ.