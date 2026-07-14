«Аэрофлот» зафиксировал рост перевозок пассажиров

Группа «Аэрофлот» по итогам января – июня 2026 года увеличила перевозку пассажиров на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26 млн человек. Об этим сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что авиакомпания «Аэрофлот» за первые шесть месяцев текущего года перевезла 14 млн пассажиров, что на 0,7% больше в годовом выражении.

На внутренних линиях группа перевезла 19,1 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. При этом международными рейсами воспользовались 6,9 млн пассажиров, показатель, как отметили в компании, вырос на 10,3%.

Пассажирооборот группы за шесть месяцев в целом увеличился на 5,1%, предельный пассажирооборот — на 3,1%.

Занятость пассажирских кресел, как уточняется, выросла на 1,7 процентного пункта и достигла 90,9%.

В группе добавили, что по итогам января – июня авиакомпания «Аэрофлот» увеличила пассажирооборот на 7,7%, а занятость кресел — на 2,7 процентного пункта, до 90,8%.