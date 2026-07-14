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Общество

Россиянам рассказали, как сэкономить на сборах в первый класс

Консультант Тюрнева: ранняя закупка поможет сэкономить на сборах в первый класс
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Более ранняя закупка поможет родителям сэкономить на сборах первоклассника, так как примерно за две недели до 1 сентября традиционно возрастает спрос и ассортимент заметно сокращается. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Анна Тюрнева.

Она также посоветовала внимательнее сравнить цены у нескольких продавцов, чтобы найти более выгодное предложение. По ее словам, разница на один и тот же товар может различаться вплоть до 20–30%. Эксперт также посоветовала не переплачивать за модные коллекции, известных персонажей или бренд, а также не сразу приобретать все позиции из списка товаров. Вместе этого родителям посоветовали закупать дополнительные тетради, альбомы и прочее по мере необходимости.

«Практика показывает, что часть заранее приобретенных вещей так и остается невостребованной. Пожалуй, главный совет родителям – экономить стоит на маркетинге, а не на качестве», – отметила Тюрнева.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров до этого говорил, что в летнее время у будущих первоклассников важно развивать речь и моторику. По его словам, стоит также сосредоточиться на их общем развитии через частые прогулки и игры.

Ранее в России оценили пользу от отмены домашних заданий для первоклассников.

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