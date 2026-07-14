Россиянам объяснили, как правильно выбрать инвестиционную платформу

Перед тем, как вложить денежные средства через какую-либо инвестиционную платформу, нужно ознакомиться с ее статусом, изучить правила работы, порядок взыскания задолженности и модель оформления залога. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил основатель инвестиционной платформы Lendly, экономист Александр Волгин.

Специалист отметил, что в первую очередь необходимо удостовериться, что площадка числится в реестре операторов инвестиционных платформ Банка России. Также, согласно закону, у оператора должны быть собственные средства суммой не менее 5 миллионов рублей и резервы на случай непредвиденных ситуаций.

Экономист напомнил, что желающим стать участником регулируемого рынка важно убедиться в наличии лицензии. Особенно внимательно необходимо изучить правила онлайн-платформы, ознакомившись с требованиями к участникам, доступными способами инвестирования, сроками перевода средств, порядком раскрытия информации, а также вознаграждением оператора.

«Руководствуясь политикой взыскания, инвестор еще до вложения денег видит, какие механизмы защиты у него есть и как платформа планирует действовать в сложной ситуации. Зачастую эта определенность избавляет клиента от иллюзий: в случае просрочки он не станет ждать того, чего ему не обещали», — рассказал эксперт.

Помимо этого, необходимо узнать, на кого оформляется залог и зарегистрирован ли он в Росреестре. Благодаря наличию нотариальной доверенности и полному комплекту документов инвестор сможет самостоятельно подать иск и взыскивать задолженность вне зависимости от онлайн-площадки.

По словам специалиста, при подборе инвестиционной платформы не менее важно брать во внимание срок ее работы, опыт сотрудников, результаты взысканий и статистику просрочек. Он также посоветовал заранее сохранять все договоры, документы, правила площадки и политику взыскания. Кроме того, рекомендуется уточнять спорные положения.

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