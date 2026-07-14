Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространившихся вязовых клопов

Вязовые клопы, на появление которых пожаловались жители Ростова-на-Дону, Батайска и Новочеркасска, абсолютно безопасны для человека. Об этом aif.ru рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По его словам, они не кусаются, не являются ядовитыми или переносчиками каких-либо инфекционных заболеваний. Эксперт уточнил, что вязовый или ильмовый клоп в длину может достигать от 5,5 до 7,5 мм, они имеют характерную черно-коричневую окраску с красно-коричневыми полосами и треугольниками на крыльях.

«Питаются эти насекомые исключительно соком растений, преимущественно вязов, карагачей и других лиственных деревьев. В дома они залетают не в поисках пищи, а спасаясь от тридцатиградусной жары. Ближе к осени возможно повторное «нашествие», когда они будут искать теплое место для зимовки», — сказал Пинаев.

Единственной неприятностью, которые могут доставить эти насекомые, эксперт назвал то, что в связи с защитным механизмом при раздавливании они выделяют секрет с резким неприятным запахом и оставляют трудновыводимые желто-бурые пятна на одежде, обоях и мебели.

9 июля сообщалось, что жители Ростовской области с начала лета страдают от нашествия клопов. Множественные жалобы поступают из Батайска и Новочеркасска. В Ростове-на-Дону вязовые клопы одолевают жителей Первомайского, Советского, Ворошиловского и Октябрьского районов. Люди сетуют, что при 30-градусной жаре не могут открыть окна, поскольку насекомые лезут в квартиры, облепляют стены и вещи, а москитные сетки и репелленты не помогают.

Ранее стало известно, что клопы атаковали метро одной европейской страны.