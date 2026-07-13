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Общество

Экс-мэр испанского города совершил действия сексуального характера возле бассейна с детьми

20minutos: в ЕС экс-мэра задержали за сексуальные действия у бассейна с детьми
Shutterstock

Бывший мэр испанского города Сан-Фелиу-де-Гишольс и экс-депутат парламента Каталонии Пере Альбо задержан за непристойные действия в присутствии несовершеннолетних в бассейне отеля. Об этом сообщает 20minutos.es.

Инцидент произошел в отеле Tahití в Санта-Сусанне. Альбо, не будучи постояльцем, проник на территорию без разрешения, лег на шезлонг у бассейна и начал прилюдно совершать действия сексуального характера. Гости подняли тревогу, персонал вызвал полицию. Очевидцы и сотрудники отеля дали показания.

После задержания Альбо предстал перед судом и был отпущен под надзор правоохранительных органов. В мэрии его действия охарактеризовали как «неуравновешенные и невменяемые», подчеркнув, что он сложил полномочия городского советника в минувшем декабре.

Партия MESCat, в которой состоял Альбо, приостановила его членство до завершения внутреннего расследования. В ее пресс-службе заявили, что однопартийцы шокированы произошедшим и осуждают его поступок.

Альбо был членом Социалистической партии Каталонии с 1999 года, занимал пост мэра Сан-Фелиу-де-Гишольс с 2007 по 2010 годы и вице-мэра с 2011 по 2015 годы. В 2021 году он стал депутатом парламента от партии Junts, а в октябре 2024 года объявил об уходе из политики, чтобы сосредоточиться на семейном гостиничном бизнесе и юридической практике.

Ранее известный футболист занимался мастурбацией под голосовые сообщения с оскорблениями чернокожих.

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