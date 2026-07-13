Психолог назвала главные признаки родительского выгорания

Родители могут на протяжении долгого времени не замечать наличие у себя выгорания. Такая усталость может накапливаться постепенно, а после перетекает в эмоциональное бессилие и постоянную усталость. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Шибаева.

По словам специалиста, в первую очередь на родительское выгорание указывает утренняя усталость от мысли, что необходимо вновь провести рутинный и полный заботами о ребенке день. При этом радость от общения с малышом в такой ситуации исчезает.

«Какие-то его милые привычки или эмоции, которые раньше трогали и вызывали нежность, теперь только раздражают. Родителю кажется, что он не справляется со своими обязанностями, ничего не получается, он не на своем месте», — объяснила психолог.

Она добавила, что еще одним признаком выгорания становится эмоциональное отстранение от ребенка. Родитель начинает подсознательно избегать взаимодействий с малышом и пытается свести все общение к базовым функциям, стараясь только накормить, уложить спать, одеть ребенка, а также отвести его на занятия.

Таким образом взрослый продолжает заботиться внешне, но уже без живого участия и прямой включенности в процесс. При этом, по словам эксперта, от такого поведения родитель начинает испытывать чувство вины, лишь усиливающее выгорание.

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