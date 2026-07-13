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Общество

Эксперт назвала распространенные ошибки в деловой переписке

Учитель Гартман: в ходе деловой переписки нужно избегать опечаток и ошибок
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В деловой переписке сотруднику важно соблюдать ряд правил и следить за грамотностью, чтобы не произвести негативно впечатление на руководителя, коллег и клиентов. Об этом kp.ru рассказала учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман.

Специалист напомнила, что в первую очередь в ходе деловой переписки необходимо избегать намеренного коверканья слов и стараться не совершать ошибки. Она подчеркнула, что если человек не тратит время на поиск и исправление опечаток, то это может свидетельствовать о его несерьезном отношении к работе.

«Бывает, человек не ставит точку после последнего слова в предложении, а делает зачем-то пробел и лишь потом ставит точку. Это противоречит правилам языка, выглядит небрежно и может раздражать. Получается, человек даже миллисекунды не потратил, чтобы убрать этот лишний пробел», — отметила учитель.

По ее словам, многим людям также не нравится использование слова «крайний» в значении «последний». Фраза «я в крайний раз вам писал/сказал» может восприниматься собеседником как угроза. Эксперт подчеркнула, что употребление любых слов в неправильном значении в деловой переписке является неуместным.

HR-консультант, карьерный консультант Галина Бобкова до этого говорила, что использование сокращенных слов в ходе переписки с руководителем может говорить о недовольстве сотрудника и его желании уволиться. Однако, по ее словам, для правильной оценки ситуации необходимо обращать внимание на все изменения в тоне общения сотрудника в последнее время.

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