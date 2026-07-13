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Общество

Госдума приняла закон об ответственности за отказ операторам связи в доступе к домам

В России установили ответственность за нарушение порядка подключения сетей связи
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщили в АНО «Цифровая экономика».

Документ устанавливает ответственность за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных домах. Изменения внесли в вносятся 9.21 КоАП РФ.

Отмечается, что «Цифровая экономика» выступила площадкой для консолидации позиции отрасли по вопросу доступа операторов связи в дома для обеспечения конкуренции при оказании услуг связи. Эксперты организации в ходе работы обсудили системные барьеры, препятствующие развитию конкуренции на рынке услуг связи и выработали предложения по совершенствованию законодательства.

Как подчеркнула гендиректор «Цифровой экономики» Чулпан Госсамова, принятые изменения предлагают действенный механизм ответственности за необоснованный отказ в допуске операторов связи в многоквартирные дома, что являлось одним из ключевых пробелов регулирования.

«Введение ответственности для управляющих организаций должно способствовать развитию конкуренции на рынке связи, расширению выбора для граждан и повышению качества услуг», — уточнила она.

Так, документ вводит административную ответственность для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Под действие новых норм попали управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Штрафы для должностных лиц составили до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Новые нормы нацелены на обеспечение равных условий работы операторов связи. Они призваны снизить административные барьеры и защитить интересы жителей многоквартирных домов. При этом граждане получили возможность свободнее выбирать поставщика телекоммуникационных услуг.

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