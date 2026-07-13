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Врач объяснил, что нужно делать при солнечном ожоге

Врач Водовозов: при солнечном ожоге нужно отвести избыточное тепло
Shutterstock

Различные народные средства, в числе которых сметана и кефир, не только не помогают при получении солнечного ожога, но и усугубляют этот процесс. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

«Важно не закрывать ожог какой-то пленкой, а если мы говорим, например, о каких-то жирных мазях, кремах, сметане, кефире и т.д., это все создает такую пленку, своеобразный парник», — объяснил специалист.

По его словам, при солнечном ожоге в первую очередь необходимо отвести избыточное тепло и охладить кожу, например, с помощью прохладного душа. После этого стоит нанести антигистаминный гель. При выраженном покраснении и воспалении рекомендуется принимать противовоспалительные средства или парацетамол.

Врач добавил, что если получен ожог второй степени, который сопровождается волдырями, необходимо обратиться за помощью к врачу. При этом важно самостоятельно не прокалывать и не срезать пузыри, поскольку они могут инфицироваться. При необходимости обработку должен проводить специалист в стерильных условиях.

Помимо этого, эксперт призвал не откладывать обращение за медицинской помощью при высокой температуре, особенно если она приближается к 40 градусам, а также при нарушении сознания и большой площади поражения. Особенно осмотр врача необходим детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным взрослым.

Провизор аптеки «Столички» Ольга Коркина до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что мази с тетрациклиновыми антибиотиками, некоторые противогрибковые препараты и нестероидные противовоспалительные гели с кетопрофеном могут повысить чувствительность кожи к солнечным лучам, провоцируя покраснение и ожоги. Она подчеркнула, что такой эффект называется фотосенсибилизацией.

Ранее врач рассказала, какой цвет глаз подвержен катаракте сильнее из-за солнца.

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