Россиянам объяснили, как снизить нагрузку на вены в полете

Авиаперелет сам по себе не вызывает варикозную болезнь, однако он создает условия, при которых венозная система испытывает повышенную нагрузку. Ключевая проблема — длительное неподвижное сидение. Об этом в интервью RT сообщил врач-флеболог, хирург «СМ-Клиники» Олими Ширинбек. Дополнительным неблагоприятным фактором, по его словам, становится сухой воздух в салоне, который способствует потере жидкости, делая кровь более вязкой.

«Когда мышцы голени долго не сокращаются, так называемая мышечная помпа практически перестает помогать венам возвращать кровь к сердцу. В результате кровь начинает застаиваться в ногах, появляются тяжесть, отеки, а у людей из группы риска повышается вероятность тромбоза глубоких вен», — отметил специалист.

Людям с варикозной болезнью, хронической венозной недостаточностью, беременным, пациентам, перенесшим тромбоз, а также при перелетах длительностью более 4–6 часов он посоветовал надевать компрессионный трикотаж, подобранный врачом.

Кроме того, каждый час полета стоит вставать и хотя бы в течение нескольких минут пройтись по салону. Также необходимо регулярно пить негазированную воду небольшими порциями и отказаться от алкоголя, добавил Ширинбек.

Нутрициолог, основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская до этого предупреждала, что перед полетом лучше избегать продуктов, которые усиливают газообразование. Точный список индивидуален и зависит от реакций организма в каждом конкретном случае, но в целом к ним можно отнести бобовые (фасоль, нут, чечевицу), большие порции капусты (особенно сырую брокколи и цветную капусту), лук, свежую сдобу и газированные напитки.

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