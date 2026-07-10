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Общество

Эксперты раскрыли технику, с помощью которой актеры запоминают большие тексты

Режиссер Мустафина: чтобы выучить текст, актеры используют технику дворец памяти
Fabio Pagani/Shutterstock/FOTODOM

Древний метод «дворец памяти», известный также как метод локусов или метод Цицерона, помогает актерам в сжатые сроки учить большие тексты ролей. Об этом проекту «Сноб» рассказали режиссеры театра «ДаМы» Ольга Аничкова и Виктория Мустафина.

Эксперты отмечают, что запоминание больших объемов информации не требует наличия фотографической памяти, а основывается на эволюционных особенностях человеческого мозга, который лучше всего усваивает пространственные образы и местоположение.

Суть техники заключается в мысленном построении знакомого маршрута или помещения — квартиры, комнаты, школы, парка — и «раскладывании» по нему запоминаемого сценария. Каждый предмет интерьера или точка на пути становится «якорем», к которому привязывается определенный фрагмент текста.

«Допустим, актеру нужно выучить монолог. Он мысленно входит в свою комнату. У двери — первая фраза. На диване — вторая. На письменном столе — третья. У окна — кульминация. У шкафа — финал. И так далее. Каждая реплика привязана к конкретному месту. Во время спектакля актер движется по сцене, а его тело «вспоминает» мизансцену — и слова приходят сами собой», — объясняют собеседницы издания.

«Дворец памяти» работает не только в театре. Он спасает на уроках, экзаменах и презентациях, подчеркивают они.

До этого эксперты рассказали «Газете.Ru» об эффективных техниках, которые помогут научиться быстро читать.

Навык чтения — один из базовых для человека. Через книги мы получаем важную информацию, учимся, расширяем свой кругозор. Навык скорочтения незаменим для школьников, студентов и состоявшихся специалистов. Какие привычки замедляют чтение и как от них избавиться, как увеличить скорость восприятия текста и какие техники самые эффективные — в нашем материале.

Ранее родителям объяснили, как привить ребенку любовь к чтению.

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