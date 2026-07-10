Диетолог назвал овощ, способствующий похудению

Кабачок особенно полезен при похудении, поскольку практически не содержит калорий. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Он на 95% состоит из воды и клетчатки, то есть почти полупустой продукт. В нем почти нет калорий как таковых, и за счет этого мы можем добавить его в рацион столько, сколько хотим, тем самым заполнив пространство желудка и получив насыщение», — пояснил специалист.

Кроме того преимуществом кабачков является кулинарная пластичность — он «дружит» практически с любыми вкусами, добавил он.

До этого Пристанский отмечал, что кабачки богаты калием, клетчаткой и водой. Именно это трио делает продукт крайне полезным.

Калий, по его словам, регулирует мышечные сокращения не только на поверхностных мышцах, но и в мышцах сердца, регулирует давление.

Более того, мышцы начинают использовать большее количество своего КПД, поскольку калий является проводником электрического тока, рассказал эксперт.

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