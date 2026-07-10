Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о погодном сюрпризе в эти выходные

Синоптик Шувалов: в эти выходные в Москве и МО ожидается квазипотоп
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ночь на воскресенье в Москве и Московской области возможен настоящий «квазипотоп». Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Завтра уже подходит очередная фронтальная зона с юга, очередные дожди. Если сегодня 27–28°C, то завтра уже об этих температурах мы забываем, ожидаем около 25°C. Также грозы и сильные ливни. Может выпасть до 50 мм осадков. А это практически пять восьмых от месячной нормы, существенная величина», — отметил специалист.

В воскресенье, по его словам, дожди продолжатся и будут сопровождаться низкой температурой. Синоптик посоветовал планировать маршруты с учетом возможных подтоплений на дорогах.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова до этого говорила, что в ближайшие дни в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается аномально высокая температура воздуха.

По ее данным, в ряде регионов температура превысит климатическую норму примерно на четыре градуса.

Ранее москвичей предупредили о возможных изменениях расписания авиарейсов из-за непогоды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!