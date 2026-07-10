Москвичей предупредили о погодном сюрпризе в эти выходные

Синоптик Шувалов: в эти выходные в Москве и МО ожидается квазипотоп

В ночь на воскресенье в Москве и Московской области возможен настоящий «квазипотоп». Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Завтра уже подходит очередная фронтальная зона с юга, очередные дожди. Если сегодня 27–28°C, то завтра уже об этих температурах мы забываем, ожидаем около 25°C. Также грозы и сильные ливни. Может выпасть до 50 мм осадков. А это практически пять восьмых от месячной нормы, существенная величина», — отметил специалист.

В воскресенье, по его словам, дожди продолжатся и будут сопровождаться низкой температурой. Синоптик посоветовал планировать маршруты с учетом возможных подтоплений на дорогах.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова до этого говорила, что в ближайшие дни в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается аномально высокая температура воздуха.

По ее данным, в ряде регионов температура превысит климатическую норму примерно на четыре градуса.

Ранее москвичей предупредили о возможных изменениях расписания авиарейсов из-за непогоды.