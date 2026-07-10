Дмитрий Губерниев назвал необычный способ укрепить брачные узы

Губерниев заявил, что совместные занятия спортом лучше всего укрепляют брак

По-настоящему укрепить брак можно с помощью регулярных совместных занятий спортом. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей озвучил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Чтобы брак был крепким, нужно придумать групповые занятия. Например, нет ничего лучше, чем совместные занятия спортом», ― заявил журналист.

По его мнению, таким образом пара будет одновременно улучшать свою форму, укреплять тело, дух, а вместе с тем – преодолевать трудности и укреплять отношения.

«Я рекомендую каждой паре попробовать этот метод», ― подчеркнул Губерниев, добавив, что, однако, этот метод подходит только по-настоящему любящим супругам, так как в противном случае спорт может лишь разобщить и усугубить проблемы.

До этого клинический, семейный психолог Оксана Белоконь назвала неожиданный способ укрепить брак. По ее словам, вопреки предубеждению многих россиян, брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. Он гарантирует каждому «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы, убеждена специалист.

Ранее Губерниев назвал книгу, которую стоит прочесть каждому молодому человеку.