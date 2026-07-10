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Общество

«Единая Россия» сформировала предложения по развитию ИИ и космических технологий

«Единая Россия» поддержит развитие отечественных инноваций по восьми направлениям
Сергей Корсаков/Роскосмос

«Единая Россия» завершает работу над технологическим разделом своей народной программы. Он объединит инициативы, направленные на развитие российских инноваций по восьми ключевым направлениям, сообщили в партии.

Промежуточные итоги формирования раздела политическая сила подвела на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию. В ходе работы были собраны предложения ученых, предпринимателей, инновационных компаний, институтов развития и представителей экспертного сообщества.

Уточняется, что раздел охватывает восемь приоритетных направлений инноваций: искусственный интеллект, робототехнику, биотехнологии, новые материалы, энергетику нового поколения, беспилотные системы, космос и связь, а также создание условий для развития инноваций.

После финальной доработки документ планируется направить в Правительство России.

На заседании также было принято решение о расширении состава Совета. Его численность увеличена с 19 до 33 человек — за счет включения представителей технологических компаний, научно-образовательных организаций, институтов развития и бизнеса.

По словам возглавляющего Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, появление в народной программе партии отдельного технологического раздела отражает высокий общественный запрос на научно-техническое развитие и укрепление технологического суверенитета страны.

Баканов отметил, что расширение состава Совета позволит усилить работу по ключевым направлениям, включая беспилотные системы, ИИ, роботизацию, космические сервисы, новые материалы и биотехнологии.

Он добавил, что «Роскосмос» продолжит участвовать в этой работе, увязывая общественные инициативы с задачами развития космической отрасли и подготовки кадров.

Как сообщил секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию, руководитель проектов «Единой России» Илья Медведев, предложения для технологического раздела собирались на площадках ведущих вузов России, форумов партии и в ходе экспертных дискуссий.

По его словам, все поступившие инициативы были проанализированы и найдут отражение в документе, а взаимодействие с научным и экспертным сообществом продолжится.

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