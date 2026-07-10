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Общество

В России предложили назначать единое пособие автоматически

«Единая Россия» предложила упростить оформление пособий
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Назначение единого пособия по рождению и воспитанию ребенка, положенного малообеспеченным семьям, следует автоматизировать. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщило ТАСС.

Соответствующее обращение парламентарий уже направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

В письме депутат просит рассмотреть возможность перевода процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в беззаявительный или пролонгированный формат и назначать на основе данных о доходах.

По ее словам, действующий порядок предусматривает ежегодную подачу нового заявления даже при отсутствии изменений в материальном положении семьи.

Буцкая отметила, что текущий уровень цифровизации и доступность сведений о доходах граждан, в том числе информации о процентных доходах по банковским вкладам, позволяют рассмотреть возможность автоматического назначения или продления выплаты на основании имеющихся государственных данных.

Кроме того, депутат предложила оценить техническую возможность автоматического продления единого пособия на основе актуальных сведений из Федеральной налоговой службы и банков, а также предусмотреть уведомление граждан в случае изменения доходов, которое может повлиять на право получения выплаты.

Также в обращении содержится предложение создать на портале «Госуслуги» специализированный раздел «Госуслуги. Семья». По мнению Буцкой, такой сервис позволит перейти к проактивной модели предоставления мер социальной поддержки по принципу «единого окна», при которой государство самостоятельно предлагает семье доступные выплаты и льготы на основании имеющихся данных, а гражданину остается подтвердить свое согласие на их получение.

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