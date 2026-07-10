Россиянам рассказали, какой шоколад самый полезный для здоровья

Польза шоколада напрямую зависит от его состава: чем выше содержание какао и меньше сахара, тем более ценен продукт. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Если говорить о пользе для здоровья, первое место занимает горький шоколад с содержанием какао не менее 70%. На втором месте — темный шоколад с содержанием какао 40–70%», — отметил специалист.

Молочный шоколад, по его словам, стоит рассматривать как десерт, а белый почти не обладает полезными свойствами.

Что касается вреда, он связан не с самим шоколадом, а с его чрезмерным употреблением. Избыток сахара способствует набору веса, повышает риск развития сахарного диабета, ухудшает состояние зубов и кожи, предупредил Белоусов.

Недавно ученые из Университета Малайзии пришли к выводу, что запах шоколада может помочь тренироваться эффективнее даже натощак.

Авторы исследования считают, что эффект связан с так называемой цефалической фазой пищеварения — реакцией организма на запах пищи еще до ее употребления. Аромат может активировать участки мозга, отвечающие за чувство голода, мотивацию и ожидание еды.

Ранее ученые обнаружили неожиданное свойство темного шоколада.