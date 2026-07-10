Стало известно, какие продукты могут спровоцировать рак

В целях профилактики онкологических заболеваний важно исключить из диеты продукты глубокой переработки красного мяса. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, к ним относятся колбасы, бекон, сосиски. Она подчеркнула, что ученые доказали связь между их употреблением и развитием рака, в первую очередь кишечника.

«Стратегия тарелки для снижения риска развития рака выглядит так: две трети грубой растительной клетчатки в виде круп, бобовых, в том числе черной фасоли, а также крестоцветных овощей», — добавили в сообщении.

Оставшуюся треть можно заполнить источниками белка: рыбой, птицей, яйцами.

Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, завотделением торакальной онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов до этого говорил, что избыток некоторых продуктов в рационе представляет крайнюю опасность для здоровья человека, так как может спровоцировать развитие рака. Чаще всего неправильное питание становится причиной образования опухолей в органах ЖКТ, которые принимают на себя основной удар.

В первую очередь среди опасных продуктов врач назвал переработанное мясо, которое повышает риск колоректального рака (прямой кишки) на 18%, а также рака желудка. Такие продукты повреждают ДНК, превращаясь в организме в канцерогенные нитрозамины, причем некоторые вещества также оказывают мутагенное воздействие.

Ранее сообщалось, что популярная спортивная добавка оказалась эффективной в борьбе с раков.