Диетолог рассказала, какие продукты защищают от рака

Для снижения риска развития онкологических заболеваний важно включать в рацион питания все виды капусты, руколу и овсяную кашу. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

«На первом месте по силе доказательной базы в онкопрофилактике стоят пищевые волокна, особенно из зерновых. Те, которые нерастворимые, ускоряют кишечный транзит, сокращая время контакта слизистой оболочки толстой кишки с потенциальными канцерогенами, образующимися при переваривании красного мяса», – пояснила диетолог.

По ее словам, растворимые волокна ферментируются с бактериями и производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают уничтожать раковые клетки. В связи с этим овсяная каша или гарнир из перловки в долгосрочной перспективе могут стать мощным инструментом профилактики колоректального рака. Кроме того, риск снижают крестоцветные овощи: все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и так далее. В них содержатся глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам.

Врач-диетолог Римма Мойсенко до этого говорила, что черная фасоль содержит большое количество мощных антиоксидантов — полифенолов, что делает ее суперфудом. Защитные свойства есть у всех видов бобовых: нута, чечевицы и других. Однако наибольшее их количество содержится в черной и фиолетовой фасоли, добавила она.

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