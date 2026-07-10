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Общество

Врач предупредила, при каких состояниях опасно купаться в море

Врач Романенко: при головокружении и болезнях сердца опасно купаться в море
maloff/Shutterstock/FOTODOM

Пациентам с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отказаться от купания в море. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, им стоит быть особенно осторожными во время такого отдыха. Под жарким солнцем тело быстро нагревается, в таком состоянии заход в воду может привести к спазму сосудов, что грозит нарушением сердечного ритма и остановкой сердца.

«Кроме того, любое ухудшение состояния, например головокружение, может быть поводом отложить заплывы. Ведь, когда человек купается, активно двигается в воде, может повышаться и пульс, и артериальное давление, что усугубит ситуацию вплоть до обморока. Поэтому важно рассчитывать свои силы и помнить, что море – это место повышенной опасности», — добавила Романенко.

Врач также посоветовала отказаться от заплывов в случае появления первых признаков ОРВИ – насморка, боли в горле, так как даже небольшое переохлаждение в воде может затянуть выздоровление. Купание следует отложить и тем, у кого на коже есть открытые раны, глубокие порезы, большие воспалившиеся мозоли, поскольку бактерии в воде могут проникнут через поврежденный участок и вызвать инфицирование.

Ююрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба Вячеслав Печников в комментарии «Газете.Ru» говорил, что игнорировать табличку «купаться запрещено» возле водоема нельзя ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что ребенок впал в кому после купания в пруду.

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