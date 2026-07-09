Врач назвала россиянам неочевидную причину мигреней

Вопреки всеобщему мнению, мигрени развиваются не только как следствие проблем с сосудами – причиной может быть воспалительный процесс в ЖКТ. Об этом в беседе с RT сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист объяснила, что это связано с сосудистым спазмом, который возникает на фоне отека или воспаления в желудке либо в двенадцатиперстной кишке. Вследствие этого организм сталкивается с резким болевым синдромом, который начинает отдавать в голову, провоцируя не только мигрень, тошноту и рвоту.

«Где бы он ни образовался, он всё равно будет отдавать в голове, потому что все сосуды соединяются друг с другом, нервных окончаний там значительно больше, и болевой синдром там тоже выше», — пояснила врач.

До этого врач-невролог АО «Медицина» Валентина Романюк предупредила, что городские жители более восприимчивы к изменениям погодных условий, чем сельские, поэтому даже сильный ветер, дождь и изменение уровня влажности могут стать провокаторами мигренозного приступа. По ее словам, малоподвижный образ жизни ослабляет естественные адаптационные механизмы организма и повышает риск метеозависимости.

Одним из неблагоприятных сценариев врач назвала пребывание на улице при смене прохладного утра на жаркий день. У 40% людей с мигренью температурный скачок до +5°C за день вызывает приступ, подчеркнула врач.

Ранее ученые выяснили, что мигрень временно перестраивает работу мозга.