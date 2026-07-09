Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвал оправденным решение отменить домашку в первых классах

Психолог Петров: отмена домашних заданий в 1 классе психологически оправдано
Shutterstock

Отмена домашних заданий в первых классах — психологически оправданное решение, поскольку в шесть-семь лет у ребенка еще преобладает игровая деятельность, а самоконтроль только на стадии формирования. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Арсений Петров.

Как правило, по его словам, в этом возрасте домашка ложится на плечи родителей, из-за чего вечера часто превращаются в скандалы. Взрослым стоит помнить, что ребенок и так переживает колоссальный стресс адаптации к образовательному учреждению.

Проблема еще и в том, что многие родители не выносят ощущения, что недостаточно делают для развития ребенка, поэтому склонны заполнять его свободное время всевозможными кружками и секциями. Эксперт посоветовал не перегружать детей внеклассной работой.

«Проблема в том, что перегруженный кружками первоклассник получает ту же нагрузку, от которой его хотели защитить, только в другой обертке. Ему не нужно догонять программу — программа рассчитана на освоение в школе. Ему нужно свободное время, движение, игра, скука, из которой рождается воображение», — пояснил психолог.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить ее совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали, как относятся к домашним заданиям в школах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!