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Общество

Организаторы «Пикника Афиши x Сбер» рассказали о новых участниках и активностях

На «Пикнике Афиши x Сбер» в Петербурге впервые появятся пять музыкальных сцен
Пресс-служба компании «Афиша»

Организаторы фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» объявили вторую волну артистов, которые выступят 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании «Афиша».

В обновленный лайнап вошли инди-группа «Бонд с кнопкой», рэп-исполнитель ЛСП, певица Елка, а также музыкальный коллектив Spokanki.

Ранее организаторы сообщили, что на фестивале выступят Feduk, Slava Marlow, Cupsize («Капсайз»), бывший лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, певица Минаева, исполнители Гера Амен, Джей Ро и дуэт «Озера».

Как сообщили организаторы, впервые в Санкт-Петербурге фестиваль развернется сразу на пяти сценах.

Помимо музыкальной программы для гостей подготовят фудкорт, дизайнерский маркет, тематические интерактивные площадки и луна-парк под открытым небом.

В программу также войдут спортивные и творческие активности, мастер-классы, игровые зоны, площадки для отдыха и семейного досуга.

Для детей организуют отдельное пространство с театром, спортивными и кулинарными активностями, а также маркетом локальных брендов.

По данным организаторов, на фестивале будут работать десятки интерактивных зон, подготовленных совместно с партнерами и брендами. Посетителям предложат мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и флористике, спортивные занятия, интеллектуальные игры, а также бьюти- и барбер-зоны.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Пикник Афиши x Сбер» пройдет 8 августа в Санкт-Петербурге на Елагином острове.

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