Россиянам объяснили, нуждаются ли дети в витаминных добавках

При полноценном питании детям не требуется дополнительно принимать витамины, поскольку в этом случае вероятность столкнуться с дефицитом полезных веществ очень низкая. Об этом RuNews24.ru рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева.

По ее словам, правильное питание подразумевает под собой разнообразные, сбалансированные и рациональные приемы пищи.

«Также важно помнить о режиме дня и питания для сохранения здоровья ребенка. Дополнительно витаминный комплекс или отдельные витамины следует употреблять только по назначению врача в случаях выявленного дефицита (чаще всего при серьезных заболеваниях и нарушениях усвоения), потому что при наличии полноценного питания ребенок просто возобновляет свои запасы и покрывает потребности в витаминах ежедневно получая их из пищи», — сказала Селезнева.

Эксперт уточнила, что для профилактики допустим только прием витамина D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Она добавила, что здоровому ребенку показана профилактическая доза витамина Д, рекомендованная его возрастной группе. Масляные и водные растворы витамина представляют собой лекарственные препараты, которые прошли проверку и обладают доказательной эффективностью, заключила она.

Челюстно-лицевой хирург, основатель клиники Estetus, кандидат медицинских наук Севак Барсегян до этого рассказал «Газете.Ru», что дефицит витамина D обычно связывают с усталостью, ломотой в костях и осенней хандрой. Однако заметить его можно гораздо раньше — по состоянию полости рта.

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